Jublar for 120 nye studentbustader

I ei tid då Høgskulen i Volda ser ut til å verte ståande åleine, utanfor regjeringa sitt samanslåingsregime, vert det teke som eit ekstra viktig signal at den same regjeringa no satsar fullt på at studentane i Volda skal få topp buforhold. Finansiering av 120 nye studentbustader er no politisk sikra.

Mange bur privat

Dette vart markert under ei fellespolitiske samling med lokale reprensentantar for regjeringa fredag ettermiddag. Samtlege sa seg glade for at det no vert sastsa så målretta i Volda, der Høgskulen har heile 4.000 studentar på sine lister. Mange av dei må bu privat, langt frå skulen.

Jubeldagen i Volda

- Ein skikkeleg jubeldag for Volda og heile studentmiljøet her, seier studentrepresentant Tormod Smedvik.

- Dette vil vere eit veldig løft. Både for Volda som ein alt kjend og attraktiv studiestad, men ikkje minst for kvar enkelt student som som vil nyte godt av betre buforhold, seier Smedvik.

Nær høgskulen

Den nye studentblokka er regulert inn til å bli bygd like nordvest for eksisterande stundetblokker på Heltne, berre eit par dryge steinkast frå Høgskulen. Kor fort bygginga kan kome i gang er enno litt uvisst. Uansett vil det vere den største utbygginga for studentar i Volda i nyare tid, og på ein gong. Studensamskipnaden Volda har i dag 420 bueiningar.

Utolmodig Hareid-ordførar

- Hadde dette vore i Hareid kommune hadde bygginga alt vore i gang, spøkjer Hareid-ordførar og storingskandidat Anders Riise (H).

- Eg håper seriøst at bygginga kan starte alt no i 2017, seier Riise. Han understrekar at Høgskulen i Volda har ei sterk tyding også for dei kringgjande kommunane.