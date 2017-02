Starter bygging i mai

Det melder selskapet i en pressemelding fredag. - To sentrale leietakere er på plass og dette har gjort at vi kan realisere prosjektet, sier Berit Westad som er daglig leder i Handelshuset Rønneberg AS.

Utbyggingen starter i mai, og skal være ferdig i januar 2019. Det er Brosundet Eiendom AS som er initiativtaker til prosjektet. NAV og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten skal begge inn i bygget og har inngått langtidskontrakter. I følge pressemeldingen er det snakk om 150 offentlige arbeidsplasser som blir samlet i bygget i Ålesund sentrum, like ved Ålesund rådhus.

For kjøpesenteret på bakkeplan blir det også gjort oppgraderinger. Det skal blant annet bygges nye innganger.