Stille natt for politiet på Nordvestlandet

Politiet i Sogn og Fjordane hadde bare en ting å melde lørdag morgen: At operasjonssentralen igjen kunne sende twittermeldinger.

Omtrent tilsvarende var situasjonen for politiet på Sunnmøre.

Det eneste politiet her hadde å melde av fyll eller ordensforstyrrelser, var en mann som var mistenkt for fyllekjøring, og en annen mann som ble anmeldt for å ha brutt forbudet mot å oppholde seg i sentrum.

Operasjonsleder Kenneth Sætre hos politiet i Ålesund bekrefter overfor smp.no at det har vært en rolig natt.