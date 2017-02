Færre nye jobber med dagens regjering

I løpet av de tre årene de borgerlige har styrt landet, har sysselsettingen økt med 14.366 i snitt hvert år. I de rødgrønne årene fra 2005 til 2013 økte den samme statistikken med i snitt 44.800 hvert år, ifølge oppdaterte tall fra SSBs nasjonalregnskap, melder NRK.

Flest nye jobber i det offentlige

Tallene viser at 72 prosent av alle nye jobber kom i privat sektor i den rødgrønne perioden, mens tallet er 39 prosent etter at Høyre og Frp kom i regjering.

– Disse tallene avslører at Høyre og Frp har mislyktes fullstendig. Det har ikke blitt skapt nye jobber i privat sektor, vi har blitt mer oljeavhengige og den lille jobbveksten vi har sett, har vært i form av byråkrater, sier Ap-nestleder Hadia Tajik.

(saken fortsetter under)

Erna Solberg møtte kriserammet næring: – De er veldig sugne på omstilling Erna Solberg fikk både ris og ros under møtet med lokalt næringsliv i Ulsteinvik tirsdag.

Fikset skoler, asfaltering og idrettshus: Slik gikk det med krisepengene på Sunnmøre Regjeringens krisepakke ble først presentert på Ulstein verft i 2015. Halvannet år seinere har få krisepenger funnet vegen tilbake til kommunen i havgapet.

Peker på oljeprisen

Finansminister Siv Jensen (Frp) tror Arbeiderpartiet har glemt at oljeprisen var tre ganger så høy, og at de aller fleste jobbene som ble skapt under dem var oljerelaterte.

Tajik sier også at Ap gjentatte ganger har lagt fram målrettede forslag om å bruke kompetansen fra oljesektoren til å skape nye arbeidsplasser i andre sektorer – men at regjeringspartiene har stemt dette ned.

Siv Jensen sier sannheten er at regjeringen har satt inn en treffsikker tiltakspakke mot Sør- og Vestlandet som har fått folk i jobb.

(©NTB)