Kan bli Nordens beste akvarium for tredje gang

- Dette er en publikumspris som henger høyt og som vi nok må få til en liten mobilisering lokalt for å få. For her konkurrerer vi på det nordiske marked der de vi konkurrerer med både har større nedslagsfelt og besøkstall, sier markedssjef Britt Giske Andersen ved Atlanterhavsparken.

Atlanterhavsparken – Suverent! Her har våren kommet Folk trekker ut i det tørre og strålende vinterværet. For Atlanterhavsparken er det gode nyheter.

Andre som er nominert i år er blant annet Den Blå Planet, Danmarks nasjonale akvarium og Nordsjøakvariet i Hirtshals.

Endelig på plass på Oterøya Oterene Nusse, Pia og Muffe var alle dødsdømt i naturen, om ikke mennesker hadde tatt hånd om de.

- Men fordi om vi kommer fra mindre publikums-kår, så har vi vunnet før og vi har absolutt troa på at vi skal kunne få henge medaljen på brystet igjen, Atlanterhavsparken vant nemlig prisen både i 2013 og 2015. Og er det noe vi liker her så er det å vinne, sier Giske Andersen.