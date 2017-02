Kongen feirer 80-årsdagen med barnebarna på vinterferie

Hvor kongefamilien ferierer, er ikke noe Slottet opplyser om. Men NTB kjenner til at kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Märtha Louise og barnebarna er sammen med kongeparet på kongens fødselsdag. Marius Borg Høiby er opptatt med studier i California. Prinsesse Märthas fraskilte ektemann Ari Behn er heller ikke til stede.

Den offisielle feiringen av kongens og dronningens 80-årsdager 21. februar og 4. juli finner sted 10. mai. Da holder regjeringen festmiddag i foajeen i Operaen.

– Vi håper på fint vær, god stemning og smak av tidlig sommer, sa statsminister Erna Solberg (H) til Aftenposten i helgen.

Slottet legger ut en gratulasjonsprotokoll i anledning kongens fødselsdag som publikum kan signere mellom klokken 14 og 16 tirsdag. En elektronisk protokoll vil også bli lagt ut på kongehusets nettsider.

Kong Harald slo i et større intervju med NTB forrige uke fast at han akter å holde sin "ed til forfatningen" livet ut. Han ga heller ikke uttrykk for at alderen tynger.

– Jeg tenkte alltid at de som var 80, var utgamle, men jeg føler meg ikke utgammel selv. Alder er bare et tall, sa kongen.