Lovar dusør på 10.000 kroner

De siste vekene har fleire kattar i eit byggefelt på Hellesylt i Stranda kome heim med etsande væske på seg. To av kattane måtte avlivast etter store sårskadar, og to andre kattar hadde fått etsande væske i pelsen. Det er uvisst om dette er gjort bevisst for å skade kattane, eller om det er ei ulykke.

Mattilsynet: – Aldri vore borti noko liknande

– Alvorleg uansett

Jurist i Dyrevernalliansen, Live Kleveland, skriv i ei pressemelding at det truleg er nokon som har gjort noko ulovleg her sidan fleire kattar har blitt skadd.

– Uavhengig av om det er nokon som har mishandlet dyra med vilje, er det forferdeleg alvorleg. Enten må det etsande stoffet på ein eller annan måte ha lege framme og ikkje vore skikkeleg sikra, eller så har nokon med vilje mishandla kattane. Det er strenge regler for oppbevaring av farleg stoff, seier Kleveland.

Oppfordrar politiet til å etterforske saka

Ho oppfordrar no publikum som veit noko, til å melde frå til anten politiet eller Dyrevernalliansen. Alle tips som kjem inn til Dyrevernalliansen vil bli gitt vidare til politiet. Det er mogleg å tipse anonymt, opplyser Kleveland.

– Viss kattane har blitt mishandla med forsett på denne måten, er det eit svært graverande brot på dyrevelferdslova og må etterforskast, meiner Kleveland.

Strafferamma er ifølgje juristen eitt års fengsel, og tre år ved grove lovbrot.

– Politiet har fleire gonger uttrykt takksemd over at vi utlovar dusør. Dusøren gjer det lettare å få̊ inn tips, og dermed får politiet ein lettare jobb, ifølgje Kleveland.