– Haram skal slippe om vi får makten

Det er løftet fra stortingsrepresentant Else-May Botten.

– Vi bygger på frivillighetslinja. Dersom vi vinner valget og Haram fortsatt ikke ønsker å bli en del av Ålesund, kan de bare komme til oss, sier Botten.

Det betyr at alle de 13 kommunene som flertallet på Stortinget nå kommer til å slå sammen med tvang, vil bli omgjort om Ap kommer til makta – dersom kommunene det gjelder fortsatt ønsker det.

Dermed kan innbyggerne i Sandøy risikere å måtte kjøre gjennom Haram kommune på veg til sitt eget kommunesenter i Ålesund.

– Vi sier ja til kommunesammenslåinger, men de skal bygge på frivillighet, fastslår Botten.

Møre består

Nå det gjelder regionreformen er hun glad for at Møre og Romsdal får bestå som en egen region. Men også her åpner Ap for å reversere alle de foreslåtte tvangssammenslåingene.

– Vi ønsker færre og større regioner, men også her må det bygge på frivillighet. I Trøndelag har Arbeiderpartiet stått i spissen for sammenslåingen av de to trønder-fylkene, og det har vært en god og frivillig prosess, sier Botten.

Med denne reformen blir tallet på kommuner kuttet med 70, og ved delvis tvang blir 27 kommuner til 8. Det er status etter at regjeringens lenge varslede kommunereform er på plass.

Med full støtte fra Venstre og delvis støtte fra KrF har regjeringen flertall for å kutte tallet på kommuner fra 428 til 358. En av sammenslåingene er allerede gjennomført.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) er svært fornøyd.

– Vi har kommet mye lenger enn jeg hadde håpet og trodd. Det viser hvor modent Norge har vært for en reform som har vært diskutert i mer enn 20 år, sier Sanner.

Til nå har 153 kommuner fattet vedtak om sammenslåing. Av disse har 94 funnet seg en «partner» og går sammen i 39 nye kommuner.

Overkjøring

Med unntak av KrF går partiene inn for åtte tvangssammenslåinger av i alt 27 kommuner.

– Dette er en sørgelig overkjøring av lokaldemokratiet. Her velger de å tvangssammenslå kommuner som har hatt lokale folkeavstemninger og klare nei-vedtak i kommune-styrene. Dette er veldig uheldig for folkestyret i Norge, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.

