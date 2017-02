– Slo til flere med hammer

Ifølge tiltalen skal de to mennene ha gått berserk i ei leilighet i Ålesund desember 2015.

Begge mennene er tiltalt for grov voldsutøvelse med kroppsskade mot to .

– Slo med hammer

Ifølge tiltalen skal mennene ha tatt kvelertak og slått en person i hodet med en hammer. De skal også ha slått en annen i beina og knærne med hammer. Ofrene skal ha fått hevelser og blåmerker.

Leiligheten hvor de oppholdt seg ble også utsatt for hærverk.

– De slo hull og merker i vegger, og ødela blant annet møbler, fjernsyn, skaper og en seng, heter det i tiltalen.

Påtaleansvarlig Kirsti Hammerø i Møre og Romsdal politidistrikt vil ikke si så mye om hendelsen.

– Vi har tatt ut tiltale mot to menn med bakgrunn i denne episoden. I det ligger det at vi mener det er bevist ut over rimelig tvil at de står bak. Den ene har delvis erkjent de faktiske forhold, sier Hammerø til smp.no.

Flere voldsepisoder

Den ene av de tiltalte er dessuten tiltalt for en voldsepisode på Hellebroa i Ålesund sentrum i fjor sommer.

Her skal han ha slått en annen mann i ansiktet slik at vedkommende fikk et kutt over venstre øye.

Ved en annen anledning skal han ha knust en flatskjerm-TV og ødelagt festet på en bærbar datamaskin.

Strafferammen for grov kroppskrenkelse er fengsel i inntil seks år, ifølge Straffeloven av 2005.

Rettssaken mot de to mennene starter i Sunnmøre tingrett i begynnelsen av mai.