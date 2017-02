– Veldig fornøyd med resultatet

Resultatet etter tap og skatt ble på 20,5 mill, noe som utgjør en økning på 6,7 mill. kr. mot fjoråret.

Til tross for sterk konkrranse i markedet har utlånene vokst med over 8 prosent for banken som fyller 160 år i år, opplyses det i en pressemelding.

– Vi er veldig godt fornøyd med resultatet. Gjennom året har vi opplevd en kundevekst fra hele Sunnmøre, sier banksjef Eirik Kavli.