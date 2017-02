Beholder Michelin-stjernene

– Jeg føler det ikke som at vi har beholdt stjernene, men at vi har vunnet dem igjen, sa Maaemo-kokk Esben Holmboe Bang fra scenen da det var bekreftet at restauranten beholdt stjernene.

Restaurantkongen Bjørn Tore Furset (47) fra Stranda eier 50 prosent og er styreleder i Maaemo.

– Jeg har enorm respekt for hva Esben Holmboe Bang, Pontus Dahlström og Jon Frede Engdahl har fått til. Dette eventyret hadde jeg virkelig lyst til å være med på, sa Furset da han kjøpte seg inn i Michelin-restauranten.

Fursetgruppen har erfaring i serveringsbransjen, og driver blant annet også restaurantene Tjuvholmen Sjømagasin, Lofoten Fiskerestaurant, Dyna Fyr, Grand Café og Ekebergrestauranten.

Også Statholdergaarden og Kontrast i Oslo beholder begge sin ene stjerne. Statholdergaarden beholder dermed sin for tjuende år på rad.