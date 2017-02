Dropper oppsyn under torskefisket

Tradisjonelt har 1. mars vært datoen for setting av fiskerioppsynet i Borgundfjordfisket. Bare at de siste årene så har det handlet om Heissafjorden, siden Borgundfjorden er stengt for garnfiske etter 1. mars.

Prøver uten

Men i år blir det ikke sett oppsyn i Heissafjorden.

– Vi har følgt med i utviklingen av fisket, og vi har sett at det blir færre og færre båter som deltar. Etter å ha drøftet saken med fiskarlaget har vi kommet til at vi lar være å sette oppsyn i Heissafjorden år, sier seksjonssjef Karl Anton Lorgen i Fiskeridirektoratet, Region Midt.

Han presiserer at ordningen med forbud mot fiske med faststående redskap i Borgundfjorden blir som før. Dette forbudet gjelder fra 1. mars til 31. mai.

Fritt fram

Mangelen på oppsyn vil i praksis føre til at det er slutt på at alle båter sette garna samtidig, noe som vanligvis har skjedd klokka 16.00.

– Det er fritt fram til å sette, og dra, garna når man vil i Heissafjorden. Men selvsagt gjelder de generelle kjørereglene for hvordan man skal oppføre seg under utøvelse av fiske. Og dersom det blir kaos, kan vi sette oppsyn på kort varsel, sier Lorgen.