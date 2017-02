Startet leiteaksjon etter kvinne

Politiet på Sunnmøre meldte like etter klokka 18.30 at kvinnen hadde gått seg bort i fjellet.

Det var dårlig vær i området, men kvinnen var godt kledd.

Frostadtinden (807 moh.) ligger mellom Frostaddalen i Vestnes og Øyedalen i Skodje kommune.

Mange starter turen fra Reset, øverst i Nakkedalen.

Leiteaksjon

Hovedredningssentralen og Røde Kors ble varslet, og politiet sendte folk i retning fjellet.

– Vi sender foreløpig ikke ut helikopter. Politiet koordinerer aksjonen og har sendt en patrulje. I tillegg kalles frivillige ut. Vi jobber nå med å få lokalisert hvor den savnede befinner seg, sa redningsleder Nils Ole Sunde.

Gått fra Engesetdalen

Operasjonsleder Tove Holst-Dyrnes fortalte til smp.no at kvinnen hadde gått opp fra Engesetdalen, og over småheiene for lokalkjente.

– Vi har hatt telefonkontakt med kvinnen, og nå har vi lokalisert henne. Vi vet hvilket område hun befinner seg i, sa Holst-Dyrnes.

SISTE: Klokka 19.18 melder politiet at kvinnen er kommet til rette – i god form.