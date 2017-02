Forsvarstopper: Pengemangel og få reservedeler bak fregattrøbbel

Både nåværende og tidligere forsvarssjefer forklarte seg fredag i den åpne høringen i Stortings kontroll- og konstitusjonskomité om problemene i Sjøforsvarets fregattvåpen.

En fersk rapport fra Riksrevisjonen slår fast at fregattene ikke har den operative evnen som Stortinget har forutsatt.

– Hovedgrunnen til utfordringsbildet som vi hadde med fregattene, var omfanget av reservedelsbeholdningen, sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i sin forklaring.

– Vi kom veldig hurtig i den situasjonen at når vi fikk en feil, måtte vi låne deler av en av de andre båtene, understreket han.

Manglet deler

Dårlig tilgang på reservedeler gjorde fregattene mindre operative enn vedtatt, ifølge Riksrevisjonens rapport.

Forsvarssjefen mener man må se på de opprinnelige beslutningene på dette punktet.

– Vi kunne anskaffet reservedeler for 1,4 milliarder kroner. Men da måtte Stortinget godkjent at vi økte rammene på prosjektet noe, sier han til NTB.

– Det var en mulighet. Men når man ikke gjorde det, hadde man ikke noe annet valg enn å anskaffe så lav reservedelsbeholdning som det ble gjort, sier Bruun-Hanssen.

Pengeproblem

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen la i sin forklaring vekt på at svekket kjøpekraft i forsvarsbudsjettene er en hovedårsak til fregattproblemene

– Det grunnleggende og førsteordens forsvarsøkonomiske problemet er at skiftende regjeringer og stortingsflertall i cirka 25 år har foreslått og vedtatt et større forsvar enn de har finansiert, sa han.

Diesen var forsvarssjef i årene 2005 til 2009.

– I det perspektivet fremstår fregattvåpenets tilstand bare som et symptom på en underliggende tilstand og ikke som en sykdom i seg selv. Det vil selvsagt forekomme hyppige og konsekvente tilbakefall dersom ikke den underliggende sykdommen behandles, konstaterte den tidligere forsvarssjefen.

Han advarte mot lignende problemer som med fregattene i fremtiden når det gjelder ubåter og kampfly hvis ikke Stortinget følger opptrappingsplanen for Forsvaret som nå er lagt.

Helikopter til besvær

Verken nåværende eller tidligere forsvarssjefer hadde noe godt svar på hvorfor helikoptrene som skal inngå i fregattvåpenet, fortsatt ikke er på plass.Fartøyene skal være utrustet med NH90-helikoptre, men disse er mer enn ti år forsinket.

– Jeg tror ingen så for seg at man skulle oppleve denne typen utfordringer med et selskap som Airbus, sa Bruun-Hanssen i høringen.

Han viste til at Sjøforsvaret anbefalte å terminere kontrakten med produsenten, men at departementet av kostnadshensyn likevel besluttet å stå ved helikopteravtalen.

I etterpåklokskapens lys burde kontrakten vært terminert nærmest for enhver pris, erkjente Bruun-Hanssen.

Komitéleder Martin Kolberg (Ap) spurte tidligere forsvarssjef Harald Sunde hvorfor det ikke var mulig å forutse forsinkelsen i helikopterleveransen.

– Jeg har stilt meg det spørsmålet flere ganger, svarte Sunde.

– Dette er en stor tragedie, la han til om helikopteranskaffelsen.

Bruun-Hanssen understreket at helikoptrenes fravær er en svekkelse, og at fregattenes kapasitet vil bli "betydelig styrket" når de er på plass.

Høringen fortsatte fredag ettermiddag med forklaringen til tidligere forsvarsminister Grete Faremo (Ap).

Også dagens forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) skulle forklare seg senere fredag.

