Krogsveen beklager feil Bjorli-tall

Eiendomsmegler-selskapet fikk mandag verdifull TV-tid på Dagsrevyen, i tillegg til en artikkel på nettsidene til NRK Møre og Romsdal.

Saken handlet om at mange sunnmøringer vil ha hytte på Bjorli. Bare sist helg hadde eiendomsmegleren som sto fram, Kjetil Marstein, hatt seks visninger med folk i kø.

Påstod over 100 salg

Megleren opplyste til NRK at Krogsveen har over 50 prosent av markedet, og at de hadde «solgt over 100 hytter og leiligheter på Bjorli siden nyttår i fjor».

– Det er mer enn noen gang før, skrev NRK på sine nettsider som følge av opplysningen.

Avviser oppblåsning av tall

Sunnmørsposten så nærmere på tallene, og konfronterte Krogsveen med påstanden om over 100 salg på Bjorli.

I første tilbakemelding fikk vi tall fra en lengre periode enn den Krogsveen hadde blitt gjengitt på i NRK (helt fra oktober 2015). I tillegg var alle typer boliger inkludert, noe som utgjorde sju irrelevante eiendommer.

Oversikten viste også salg gjort på Lesja, Lesjaverk og Lesjaskog – fordi Krogsveen vurderer Bjorli og Lesja som ett marked.

Sunnmørsposten måtte på nytt be om relevante tall, kun for Bjorli.

Har omsatt 49

– Siden 01.01.2016 har vi 37 omsetninger på Bjorli, pluss 12 fra Bjorligard Resort, erkjenner avdelingsleder Espen Skarbø i en epost etter en ny gjennomgang.

Ifølge Skarbø gir dette en markedsandel på 79 prosent, nærmere bestemt 49 av 62 omsetninger.

Databasen til Eiendomsverdi viser at Krogsveen har hatt 18 salg av fritidsboliger på Bjorli i perioden, men Skarbø opplyser at 19 omsetninger ikke vises der på grunn av samleannonser på Finn, blant annet for Bjorli Apartment hotell som ble solgt i fjor vinter.

– Disse vil vi sende inn til manuell registrering slik at databasen blir oppdatert med korrekte tall, sier Skarbø.

I tillegg vises ikke de 12 fra Bjorligard Resort.

Det reelle salgstallet totalt sett for Bjorli er dermed 49.

Beklager feil tall

Skarbø avviser at Krogsveen bevisst har forsøkt å blåse opp Bjorli-tallene.

– Kjetil Marstein ble fulgt av NRK i to-tre timer. Han har regnet grovt basert på hotellsalgene vi har stått for på Bjorli, samt øvrige hyttesalg de siste to sesongene og deretter gitt en kommentar på sparket, forklarer Skarbø.

– Tallet fra denne kommentaren har NRK brukt i sin sending, og den feilen må vi stå for, fortsetter avdelingslederen.

Han understreker at megleren på ingen måte målbevisst har forsøkt å blåse opp tallene som ble nevnt i nyhetssaken.

– Det har åpenbart blitt tatt for hardt i med henhold til dette tallet, og det må vi selvfølgelig beklage kom feil ut i nyhetsinnslaget på NRK. Når det er sagt, er Krogsveen uten tvil den mestselgende megleren på Bjorli over flere år, opplyser Skarbø.

Over halvparten under takst

I en oversikt over 34 omsetninger, gjennom ulike meglere, av fritidsboliger på Bjorli siden 1. januar 2016, har 70 prosent blitt solgt under prisantydning.

Over 60 prosent har gått under takst.

Siden 1. januar 2016 har disse fritidsboligene i snitt ligget ute 126 dager.

– Selv om flere av salgsprisene i snitt ligger under prisantydning og takst, betyr ikke det at markedet er dårlig. Mange av hyttene er det stor rift om og gode budrunder på. Vi har nylig byttet ut staben vår på Bjorli, så dette markedsbildet vil nok endre seg i løpet av en sesong eller to, påpeker Skarbø.