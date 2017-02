Ulstein ut mot Giek

Ulstein føyer seg dermed inn i rekken av sentrale næringslivsfolk på Sunnmøre som stiller seg kritiske til måten den statlige låneinstitusjonen opptrer på.

– Vi har konkret erfart utfordringer med Giek, at Giek i mange tilfeller har vært vanskeligere for oss å håndtere enn kommersielle banker, sier Ulstein til E24.

Det var Herøy-reder Stig Remøy som først offentlig gikk ut med kritikk av Giek. I dag bekrefter næringsminister Monica Mæland til Sunnmørsposten at det har vært et møte mellom henne og Remøy der Giek var temaet.

– Vi har opplevd at de er mindre fleksible. Vi har fått til ting med banker, og så har vi strevd med å få til dette med Giek. Giek har vært det siste hinderet som vi i noen tilfeller ikke har fått på plass, sier Ulstein.

Sunnmørsopprør mot Giek-topp Olympic-Remøy i hemmelig møte med ministeren Herøy-reder Stig Remøy hadde før jul et hemmelig møte med næringsminister Monica Mæland om Giek-sjef Wenche Nistad. Nå løfter Frps Oskar Grimstad saka til politisk nivå.

Og peker konkret på problemer som oppstod i forbindelse med Island- Venture båten.

– Det er klart at vi også ser at Giek har hatt en del utfordringer i forhold til å operere i en næring som har store utfordringer finansielt. Vi har opplevd den vanskelige situasjonen først og fremst med utfordringer knyttet til det finansielle ved å ta ut Island Venture-båten på Ulstein Verft. Det var en krevende prosess som vi til slutt fikk i land, sier Tore Ulstein denne uken.

Stig Remøy ut mot Giek-sjef Nistad Hevder Giek advarte mot å satse i Olympic Herøy-reder Stig Remøy hevder Giek-sjef Wenche Nistad ringte opp mulige investorer og advarte dem mot å gå inn med penger i Olympic Shipping.

På spørsmål om Gieks hensyn til lokal forankret aktivitet og eierskap sier han følgende:

– Dersom man skal være litt formell, er oppdraget Giek har å fremme norsk eksport. Sånn sett skal man nok være forsiktig med å kreve for mye av Giek i forhold til regionale løsninger. Men det betyr veldig mye å få opp regionale løsninger, og at de også har en betydning her er det ingen tvil om.

Som sunnmøring og lokal industrieier ønsker Ulstein seg mer smidighet.

– De kan være mer fleksible når det kommer til å bidra med lokale løsninger. Mandatet tilsier ikke nødvendigvis det, men de spiller helt klart en rolle, sier han.