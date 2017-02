Snøskred-alarm var ski-ulykke

Møre og Romsdal politidistrikt fikk lørdag melding om at et snøskred skulle ha gått like ved skiheisa ved Fjellsetra.

- Vi har akkurat fått melding fra Røde Kors og har varslet Hovedredningssentralen, sier operasjonsleder Tove Susann Brunvold Holst-Dyrnes til smp.no.

Patruljer og redningspersonell ble sendt til stedet.

Det var ikke kjent om noen var tatt av skredet, så det ble slått full alarm. Varsom.no melder at det er betydelig snøskredfare i nordvest.

Ifølge personer i området er helikopter i området. Det er i øyeblikket tett snøvær i Sunnmørsalpane.

Litt etter klokkal 12:30 melder politiet at det IKKE skal ha gått skred i området.

- Det skal være snakk om ei ski-ulykke med beinbrudd, opplyser politiet på Twitter.