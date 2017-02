Snøskred ved Fjellsetra

Møre og Romsdal politidistrikt bekrefter at de har fått melding om at et snøskred skal ha gått like ved skiheisa ved Fjellsetra.

- Vi har akkurat fått melding fra Røde Kors og har varslet Hovedredningssentralen, sier operasjonsleder Tove Susann Brunvold Holst-Dyrnes til smp.no.

Patruljer og redningspersonell er på vei til stedet.

Saken oppdateres