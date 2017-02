Nå bedrer været seg sakte i Nordvest

Men nå når skolene er i gang igjen, ser det ut som om været bedrer seg, spesielt inn mot neste helg.

- Et lavtrykk kommer til å dominere over hele Sør-Norge de neste dagene, og det blir litt nedbør, men det er vansklig å si hvor det blir mest nedbør, for den vil flytte seg rundt. I Nordvest vil den komme som sludd og snø i innlandet, og som regn ved kysten, sier statsmeteorolog Haldis Berge ved Vervarslinga for Vestlandet.

Mandag vil det bli økning til sørøst stiv kuling utsatte steder, sørlig sterk kuling på Søre-Sunnmøre, før det roer seg ut på ettermiddagen.

Mellom lavtrykka

Den gode nyheten for Nordvest er at vi vil ligge i le for lavtrykka inn mot helga som kommer.

- Prognosene er veldig usikre, men det ser ut som om det kan bli sol og lite nedbør inn mot helga, sier hun.

Det kan også bli kaldt på nattestid, ned mot minus 10 grader.

- Men på dagtid vil tempraturen ligge på pluss-sida, sier Berge.