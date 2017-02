- Slo til John Arne og la på sprang

I episoden som vises mandag kveld møter nemlig de "gamle" skilegendene Ålesund-brødrene til uformell kamp.

Og nettopp kamp har vært et stikkord i brødrene Riises liv - helt fra barndommen.

- Vi spilte fotball på løkka rett ved siden av huset vårt hver eneste dag. Og det endte som regel med slåsing, minnes John Arne.

- Ja, jeg slo John Arne og la på sprang mot huset. Jeg visste at hvis jeg klarte å komme meg inn så var jeg trygg, men som regel ble jeg tatt igjen ved hustrappa, ler Bjørn Helge.

- Hva kranglet dere om, spør Kjetil Andre Aamodt.

- Det var alltid om fotball, svarer Riise-brødrene.

Det var her på Hessa de la grunnlaget for to imponerende fotballkarrierer.

- Jeg sto her og terpet på skuddteknikker. Ofte gikk ballen ned til naboen som er prest, forteller John Arne.

- Hvordan tok han det?

- Han var en fin fyr. Han kom og ble med oss. Det var fint å ha en prest som ballgutt og keeper, smiler storebror Riise.

I mandagens konkurranser får du blant annet se Riise-brødrene spille street-basket på Stallane ved Ustillingsplassen og løpekonkurranse opp de 418 trappetrinnene til Fjellstua.

