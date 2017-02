Forbannelse og fortvilelse på byfjellet

– Jeg kjenner at jeg blir forbannet, sier Ole-Martin Haugen i det han ser resutatet av ny vandalisme på Aksla.

Han jobber i firmaet Slamsug AS, som i samarbeid med Aksla Vel har gitt byfjellet et sårt tiltrengt toalett-tilbud de siste årene.

Toalettet fylt med stein

Trolig i løpet av sist helg har noen på nytt kastet store steiner ned i toalettet. Dette står ved stien, like bortenfor treningsapparatene og gapahukene som er kommet ved dammane der oppe på fjellet.

– Forrige gang dette skjedde, i begynnelsen av februar, var det enda verre. Da var toalettet breddfullt av store steiner. Det er rett og slett frustrerende, sier Haugen til Sunnmørsposten.

Knuste trebenker

Lenger borte ligger en stor benk henslengt, og delvis knust. Også den utplassert av Aksla Vel, med støtte fra velvillige sponsorer som vil bidra til nytte og glede for brukere av det populære turområdet.

– Den benken lå ute på isen her. Noen har båret den avgårde og kastet den ut. Det samme hadde skjedd med en tung treplatting som ligger på kummen inntil dammen. Dette er tunge saker, som man må være sterk for å løfte, forteller Arnstein Eide, leder i Aksla Vel.

Tror voksne står bak

Han tenker at det må være voksne personer som står bak.

En tilsvarende bordbenk i kompakt treverk, som sto oppe ved utsiktspunktet Rundskue, er også blitt utsatt. Den er fjernet fra plassen sin, og trolig blitt kastet utfor fjellskråningen der, forteller han.

– Vi har hatt flere tilfeller av hærverk her oppe de siste tre-fire ukene. Nå er det på an igjen, dessverre. At det finnes folk som kan glede av å ødelegge slik for fellesskapet, er uforståelig, sier Eide.

– Dette skaper forbannelse og fortvilelse hos tusenvis av mennesker som er glade i Aksla, sier han.

Dugnadsgjengen i velforeningen bruker årlig tusenvis av timer på å gjøre byfjellet mer tilgjengelig og triveligere å bruke.

Sjokkerte turgåere

– Jeg er sjokkert over at noen kan gjøre slikt. Ikke bare mot alle de som bruker Aksla, men spesielt mot de som frivillig legger ned så mye tid og innsats for at alle skal kunne trives, sier Gunn Røssaak (75), ivrig turgjenger på fjellet.

– Aksla Vel gjør en fantastisk innsats. At noen vandaler kan ødelegge på denne måten er helt forferdelig, sier hun.

Sammen med ektemannen Einar Røssaak (82) går hun daglige turer på fjellet.

– Det må være noe alvorlig i vegen med de som gjør noe så simpelt. Det må være psykisk avvikende personer som står bak, mener Einar Røssaak.

Han tenker at hærverket virker systematisk utført, og lurer på om det kan være sammenheng med glassknusingen på Byrampen i trappene til Fjellstua for en tid tilbake.

– Det er mistenkelig, i hvert fall. Fulle folk kan gjøre rare ting, men dette virker mer skakkjørt, sier Røssaak.

Har neppe skjedd på dagtid

Edvind Rønnestad (85) går også daglig tur på Aksla, sammen med hunden sin «Trixie».

– Dette er frustrerende. Vanligvis er det uhyre sjelden at det skjer hærverk her oppe, sier han.

Rønnestad ønsker ikke å overdrive hendelsene.

Han forteller at trafikken av folk på fjellet har økt, etter hvert som turstiene er blitt utbedret og fasilitetene ellers har gjort området mer tilgjengelig.

– Jeg går her hver dag, og har aldri sett noen som utfører hærverk. Men dette skjer vel på kvelds- og nattetid, sier han.

Det tenker også Aksla Vel, som nå vurderer hva de kan gjøre i situasjonen.

Må kanskje fjerne toalettet

– Toalettet må kanskje fjernes helt. Det vil i så fall være veldig trist. Det kom opp etter mange oppfordringer fra brukere av fjellet. Her er det både barnefamilier, skoleklasser og mange andre hele tiden. De vil da ikke lenger ha tilgang til toalett når de skal kose seg her, forteller Eide.

Han synes også det er trist at benker ikke får stå i fred, og at trefigurer som er uskjært i terrenget blir systematisk ødelagt.

– Tennene på en dragefigur er blitt ødelagt flere ganger. Dette tar det tre-fire timer for en mann å utbedre, sier han.

Samtidig er frykten der for at treningsapparatene og andre installasjoner på fjellet, skal bli utsatt for vandalers vrede.

Ser ingen hensikt i å politianmelde

Aksla Vel sier at de ikke vil politianmelde hærverket.

– Nei, det ser vi ingen hensikt i, sier Arnstein Eide og Finn Knudsen.

– Vi har tre ganger hatt innbrudd i vårt anlegg på Aksla stadion, som vi anmeldte til politiet. Hver gang ble saken nesten umiddelbart henlagt, forteller de.

På facebooksiden sin oppfordrer Velforeningen likevel folk til å si ifra, om de ser antydning til noen som utfører hærverk på Aksla.

Politiet må prioritere

– At saker som gjelder innbrudd og skadeverk blir henlagt, kan ha å gjøre med at politiet ikke har hatt spor å gå etter. I tillegg er det slik at vi også alltid må prioritere blant de gjøremål som foreligger, sier Robert Hjelmeseth, leder for etterforskningsseksjonen ved Ålesund politistasjon, i en generell kommentar til Sunnmørsposten.

Han vil like fullt oppfordre publikum til å anmelde straffbare forhold, også hærverk.

– Det er kjempeviktig at politiet får vite om slike saker, slik at vi kan rykke ut, gjøre våre undersøkelser og sikre eventuelle spor. Selv om ikke vi får oppklart saken i første omgang, så kan det føre til oppklaring senere, i forbindelse med etterforskning av andre saker, sier han.

Ifølge Hjelmeseth vil politiet sende ut patrulje til området, dersom de får vite at straffbare forhold har skjedd - eller er i ferd med å skje.

Etetr det Sunnmørsposten forstår, så vil ålesundspolitiet nå se nærmere på det som har skjedd på Aksla.