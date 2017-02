Overgrepssak ble liggende 17 måneder hos politiet

En mann i 20-årene bosatt i en kommune på Sunnmøre er i Romsdal tingrett dømt for seksuell omgang med barn under 16 år.

Mannen er også dømt å ha lagret rundt 50 bilder og filmsnutter som delvis viser seksuelle overgrep mot barn. I tillegg fant retten vedkommende skyldig i å ha forledet to barn under 16 år til å sende lettkledde bilder, og nakenbilder.

– Skjerpende

Romsdal tingrett mente det var skjerpende at det dreide seg om flere overgrep over en lengre tidsperiode. Det var formildende at mannen hele tiden har avgitt en uforbeholden tilståelse.

Liggende 17 måneder hos politiet

– I første avhør 21. mai 2014 avga tiltalte en uforbeholden tilståelse, står det i dommen.

Så ble saken overført fra Agder til Nordmøre og Romsdal politidistrikt, og da ble saken liggende i ett år.

Etter videre etterforskning, tilstod tiltalte i neste avhør 19. januar 2016.

Statsadvokaten tok ut tiltale 3. mai 2016, og så ble saken liggende på nytt hos politiet i ca. fem måneder før retten mottok anmodning om hovedforhandling.

Fikk to måneder i fengsel

Romsdal tingrett mener at liggetiden på 17 måneder er et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) om rettergang innen rimelig tid.

Etter konvensjonen og rettspraksis gir dette reduksjon i straffen.

– Ut fra en samlet vurdering fastsettes straffen til fengsel i ti måneder, som påstått av aktor.

På grunn av liggetiden og konvensjonsbrudd ble åtte måneder gjort betinget med prøvetid på to år.

Det betyr at mannen må sone to av ti måneder i fengsel. I tillegg ble han dømt til å betale til sammen 35.000 kroner i oppreisning.