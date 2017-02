Sunnmørsk kvinne i kirkeasyl i Spjelkavik

– Jeg følte meg som en flyktning i eget land, sier trebarnsmoren til VG.

Kvinnen gikk i asyl i kirken da barnevernet skulle fullbyrde et vedtak om å sende datteren ut av landet. Bakgrunnen er et opprivende samlivsbrudd med den utenlandske faren til deres tre felles barn.

Etter at kvinnen tok med seg barna fra et søreuropeisk land til Ålesund, har barnefaren anmeldt henne for kidnapping og begjært barna utlevert tilbake til ham og det søreuropeiske landet.

Kvinnen oppsøkte på sin side hjelp hos det norske barnevernet og flyttet inn på krisesenter, skriver VG. Men ifølge Haag-konvensjonen skal barn som er «ulovlig bortført, straks tilbakeleveres til bostedslandet.»

I begynnelsen av februar ble hennes to sønner hentet på skolen av barnevernet og faren. Kvinnen ble bedt om å ta med datteren på et møte. I stedet har hun de siste to ukene bodd i Spjelkavik kirke.

Kirken har ikke tatt stilling til hvilke konsekvenser kirkeasylet kan medføre, men kun forholdt seg til et menneske i dyp krise, sier lederen for menighetsrådet til VG.

Farens advokat i Norge, Sol Elden, sier til VG at saken er avgjort:

– Juridisk sett er saken enkel. Den er behandlet i alle instanser, hvor far har fått medhold, sier Elden.