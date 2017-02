Brannstasjon utan veg

No kan han ikkje takast i bruk før autovernet langs E39 er fjerna, skriv Bygdebladet.

Avisa fortel at på siste kommunestyremøtet i Ørskog vart det stilt spørsmål frå salen kvifor ein splitter ny brannstasjon på Lande står ubrukt.

– Brannstasjonen har for så vidt vore ferdig sidan i november i fjor. Det som hindrar overtaking er at Statens vegvesen ikkje godkjenner siktforholda utan at autovernet vert fjerna ein del meter, seier Lars Ivar Grindvik, dagleg leiar i Grindvik Bygg, til Bygdebladet.

No er imidlertid arbeidet med å fjerne autovernet kome i gang, skriv Bygdebladet.

Men inntil vidare må kommunen framleis leige lokale til brannstasjon.