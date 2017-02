E39 Betna - Stormyra inne på NTP

– Betna - Stormyra på E39 ligger inne i første fire år på NTP med 2,1 milliarder kroner, bekrefter fylkespolitiker Frank Sve (Frp) til smp.no.

Han har sammen med andre politikere presentert nyheten på Nordmøre i dag.

Byggestart kan bli i slutten av 2017, eller tidlig i 2018.

Hovedveg til Trøndelag

– Dette gjelder E39 fra Møre og Romsdal til Trøndelag. Vegprosjektet er førsteprioritert også for Møre og Romsdal fylkeskommune, sier Sve.

Både han og partikollega Oskar Grimstad jubler over at det store prosjektet ligger inne i Nasjonal transportplan (NTP). De mener det blir et kjærkommet prosjekt for hele anleggsbransjen i fylket, og at E39 Betna - Stormyra vil sysselsette mange.

Taus om Sunnmøre

– Dette er det første konkrete prosjektet man har blitt enige om, og derfor går man ut med nyheten i dag. Alle partier er samlet om dette. Når det gjelder NTP, så pågår det forhandlinger fremdeles, og selve totalplanen vil bli ferdigstilt i slutten av mars, sier Grimstad.

Foreløpig kan verken Sve eller Grimstad si noe mer om vegprosjekter på Sunnmøre i NTP.

– Vi må vente, sier de på spørsmål om Møreaksen (del av E39 Ålesund - Molde) og bypakken i Ålesund.