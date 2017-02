Kritiserer kommunene for nedbygging av eldreomsorg

– Nedlegging og omgjøring begrunnes ofte med at kommunene skal satse mer på hjemmebaserte tjenester, som er bra i seg selv. I tillegg ligger det ofte et krav om økonomisk innsparing til grunn for endringen. Vår oppfatning er at med prognosene for alderssammensetning i befolkningen i de nærmeste årene, vil det være økende behov også for sjukeheimsplasser – ikke færre, men flere.

Dette skriver Finvåg i sin årsrapport for Møre og Romsdal.

Kritisk til nedbygging

Finvåg er kritisk til nedbyggingen fordi kommunene forplikter seg til lovfestede rettigheter når eldre har plass på sjukeheim. Det er ikke like strenge krav til en omsorgsbolig eller lignende.

– Sett i lys av rettighetsfesting av sjukeheimsplass som trådte i kraft i 2016 og utviklingen med nedbygging av sjukeheimsplasser, vil stadig flere brukere sannsynligvis oppleve tomme vedtak og brutte løfter framover, mener Finvåg.

– Ansvarlige kommunepolitikere må her være bevisst sine valg, fortsetter han.

– Et betydelig problem

Pasientombudet beskriver mangelen på sjukeheimsplasser som et betydelig problem i mange kommuner.

– Vi tror ikke at lovfestet rett til sjukeheimsplass fører til en snarlig forbedring med utbygging av flere sjukeheimsplasser og færre utskrivningsklare pasienter. Mange av pasientene med behov for sjukeheimsplass må innrette seg etter eksisterende helse- og omsorgstilbud, og dessverre ikke omvendt.

«Tomme vedtak»

I 2016 har Pasientombudet sett at brukere får «tomme» vedtak om sjukeheimsplass.

– Dette er vedtak om tildeling av tjenester som etter en behovsvurdering har konkludert med at brukeren har krav på å få en tjeneste - eksempelvis langtidsplass i institusjon (sjukeheimsplass). Likevel blir ikke vedtaket iverksatt, og brukeren må ofte ta til takke med andre tjenester inntil det dukker opp en ledig plass. Vi har opplevd at enkelte har ventet i et halvt år på å få plass.

Enkelte kommuner har kjøpt ekstra plasser i nabokommunen for å løse problemet.

– Vi er blitt kontaktet av pårørende som opplever det som både problematisk og uverdig at deres gamle skal bli sendt på sjukeheim til nabokommunen. Selv om kvaliteten på tilbudet ofte er bra i nabokommunen, medfører ofte en slik løsning lengre reisevei for pårørende, skriver Finvåg.