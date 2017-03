– Det blir full konkurranse i fibernettet

Sunnmøre tingrett slår fast at det blir fri konkurranse på kjøp av bredbåndstjenester i bedriftsmarkedet levert over fiberlinjene til Sykkylven Energi, melder selskapet i en pressemelding.

Samarbeidet før

Tidligere har PC Support og Sykkylven Energi samarbeidet om levering av fiberlinjer til næringslivet.

Sykkylven Energi la fiber og sto som eier av kablene for leveranse til PC Support sine bedriftskunder.

PC Support var driftsoperatør og innholdsleverandør.

Avsluttet avtalen

– Sykkylven Energi og PC Support gikk inn i en femårsavtale i 2011 som ga PC Support et faktisk monopol på leveranse av bredbåndstjenester til bedriftsmarkedet i Sykkylven. Avtalen gikk ut i april 2016. Sykkylven Energi valgte ved avslutningen av avtalen å åpne for fri konkurranse for levering av innholdstjenester til bedriftsmarkedet i Sykkylven på selskapets fibersystem.

PC Support gikk rettens vei mot Sykkylven Energi, og mente at konflikten skyldtes illojalt brudd på samarbeidet fra Sykkylven Energi sin side. Dette fordi et annet selskap ble innleid som ny nettoperatør, og de henvendte seg til PC Support sine kunder.

Sykkylven Energi fikk medhold

Sunnmøre tingrett kom til at Sykkylven Energi vant saken fullt ut, og dermed blir det full konkurranse i bedriftsmarkedet i Sykkylven for kjøp av bredbånd og IKT-tjenester i fibernettet der Sykkylven Energi er fibereier.

– Nevnte tjenester er virksomhetskritiske for de fleste, og det har vært avgjørende at næringslivet i Sykkylven skal stå fritt til å velge samarbeidspartner og leverandør av disse tjenestene, sier adm. dir Trond Trane Lauritsen i Sykkylven Energi.

Han påpeker at markedsmodellen som de har etablert er i samsvar med tilsvarende løsninger ellers i landet.