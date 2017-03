Botten om vegmilliardene: – Gammelt nytt

3,4 vegmilliarder til Møre og Romsdal i Nasjonal transportplan Penger til Lerstadvegen og E136 i Nasjonal transportplan Stortingspolitikere presenterte lokale godbiter fra Nasjonal transportplan onsdag morgen.

De første lekkasjene fra Nasjonal transportplan har nådd Møre og Romsdal: 3,4 milliarder skal gå til Lerstadvegen, bypakken i Ålesund og utbedringer av E136.

Else-May Botten, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, er ikke imponert og kaller det hele gammelt nytt.

– Alt dette står i den eksisterende NTP, og burde vært levert i denne perioden. De ligger inne, men har manglet penger. At de må sluttføres er ingen nyhet, sier Botten til Romsdals budstikke.

Hun er også kritisk til måten regjerings- og samarbeidspartiene har presentert Nasjonal transportplan på, og mener e burde lagt fram planen samlet, i stedet for å presentere prosjektene enkeltvis.

– Det er useriøst når vi kanskje må vente ei uke før de presenterer mer av planen. Vi må forvente at vi får en helhetlig oversikt over hva transportplanen inneholder totalt sett for vårt fylke. Den store diskusjonen i Romsdal nå er Møreaksen, bypakken i Molde og ny E39 østover fra Molde, sier hun til avisa.