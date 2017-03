Havyard MMC og First Process fusjonerer

Dette kjem fram i ei pressemelding onsdag.

– Ingen andre vil ha den komplette kompetansen vi no får innan fiskehandtering, kulde og prosessering, seier Leif Gjelseth, som blir administrerande direktør for det nye selskapet som får namnet MMC First Process AS.

Halv milliard i omsetning

Petter Leon Fauske blir viseadministrerende direktør i det fusjonerte selskapet, som for 2017 har ein halv milliard kroner i omsetning som mål.

Styra i Havyard MMC og First Process har no signert avtale med intensjon om å fusjonere. Selskapa og leiinga har kjent kvarandre i mange år, og i haust starta samtalar om nærare samarbeid.

Ifølgje pressemeldinga har First Process ønskt fleire bein å stå på for å realisere planlagd vekst. MMC har jobba med fleire nyvinningar innan pelagisk sektor og ønste å styrke seg på dette området. Målet er å ha fusjonen endeleg gjennomført i løpet av våren.

Gjelseth held fram at selskapa utfyller kvarande i kompetanse, produkt og marknad. No kan dei levere større og meir komplette utstyrspakkar enn før

Avdelingar fleire stader

MMC First Process vil bli totalleverandør innan fiskehandtering.

Med MMCs Fish Handling i Fosnavåg, First Process på Sjøholt og MMC Kulde på Vigra, Haugesund og Tromsø vil MMC First Process ha ein komplett kompetanse som ingen andre har, ifølgje pressemeldinga.

Det nye selskapet vil tilby det som trengst av utstyr frå fisken skal hentast ut av havet til pakking av ferdige porsjonspakningar til hushaldningar.

Konsernsjef Geir Johan Bakke seier at fusjonen mellom MMC og First Process er i tråd med strategien i Havyard om å bli eit leiande maritimt teknologiselskap.

Selskapet vil få til saman 130 tilsette og har som målsetting å vekse videre.

Havyard Group får 75 prosent av aksjene i det nye selskapet, First Process Holding AS de resterende 25 prosentene.

Treng fleire folk i arbeid Siste tida har Havyard MMC fått inn ordrar for 50 millionar kroner. Produksjonskapasiteten er sprengd og bedrifta ser lyst på framtida.