- Over all forventning

3,4 vegmilliarder til Møre og Romsdal i Nasjonal transportplan Penger til Lerstadvegen og E136 i Nasjonal transportplan Stortingspolitikere presenterte lokale godbiter fra Nasjonal transportplan onsdag morgen.

Jobba lenge

Kroken var på plass på Lerstad onsdag, og var selvsagt strålende fornøyd med at det nå legges penger på bordet for å oppgradere eksportvegen gjennom Romsdalen.

- Vi har jobba for dette lenge, og det burde ha kommet på plass mye tidligere. Men nå er vi svært fornøyde, sa Kroken.

Han ønsket også å framheve Dagrun Krakeli som er daglig leder i foreninga.

- Hun har stått på for denne saken utrettelig og lenge, sier Kroken.

Krabbefelt

3,4 milliarder kroner skal brukes på den såkalte eksportvegen. Det er satt av penger til å bygge krabbefelt opp til Ørskogfjellet, og det samme skal det bli i Brustuggulia ved Verma i Romsdalen. I Romsdalen skal det også gjøres utbedringer mellom Flatmark og Monge.

Viktig veg

Også regiondirektør Torill Ytreberg i NHO var strålende fornøyd med.

- Jeg var litt redd for at Romsdalen ikke skulle bli prioritert i første del av NTP, og er selvsagt ekstra glad for at denne svært viktige vegen for næringslivet i vårt fylke nå blir oppgradert, sier Ytreberg.