Penger til Lerstadvegen og E136 i Nasjonal transportplan

Onsdag morgen klokka 09.30 har representanter fra regjeringspartiene og støttepartiene tatt turen til busslomma ved Lerstadvegen.

Det er Frps Harald Tom Nesvik, Høyres Helge Orten, KrFs Rigmor Andersen Eide og Venstres Pål Farstad. Temaet er Nasjonal transportplan (NTP) som offisielt legges fram en gang før påske.

E136, Lerstadvegen og krabbefelt over Ørskogfjellet

Det hindrer ikke regjeringens representanter i å reise land og strand for å presentere lekkasjer, og nå har altså turen kommet til Møre og Romsdal og Lerstadvegen for å presentere nyheten om at det er satt av 3,4 milliarder til vegprosjekter i Møre og Romsdal.

Stedet er ikke tilfeldig valgt, kan Harald Tom Nesvik (Frp) avsløre:

– Vi kommer nå til å lansere at noe fra Nasjonal transportplan allerede er på plass, sier Harald Tom Nesvik.

– Breivika-Lerstad ligger inne fullfinansiert i første periode av Nasjonal transportplan. Det vil si at man nå kan komme i gang med prosjektene, sier Nesvik.

Videre er det satt av midler til eksportvegen ut av Møre og Romsdal, E136 - en heilt vesentlig transportåre for hele fylket, sier Nesvik.

– Videre vet vi at her er folk i dag som representerer lastebilnæringa, som blant annet sliter med flaskehals over Ørskogfjellet. Vi skal nå si at det bli forbikjøringsfelt over Ørskogfjellet, sier Nesvik.

