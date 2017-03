Åpner for hurtigbåtrute fra Ålesund til Bergen

– Vi har stor tro på Stad skipstunnel når den kommer, sier Bjørn Egil Søndenå, regionssjef Hurtigbåt i Norled.

Selskapet trafikkerer i dag ruta mellom Selje og Bergen, og Søndenå ønsker gjerne å knytte til seg Sunnmøre og forlenge ruta til Ålesund. Han forutsetter da at fylkespolitikerne gir sin tilslutning til å opprette en slik rute.

– Noen vil helt sikkert finne det interessant å ta hurtigbåt fra Ålesund til Bergen, men det er minst like viktig at dette åpner opp for lokale samband, som mellom Florø og Ålesund eller Sogndal-Ålesund. Dette åpner for å knytte lokalsamfunn sammen og utvide bo- og arbeidsmarkedsregioner, sier han.

I følge Sødenå vil tunnelen også kunne bli viktig for cruisenæringa

– Vi kan frakte passasjerer i hurtigbåt mellom destinasjoner, slik at de kan få en tur gjennom tunnelen – for eksempel med hurtigbåt fra Ålesund til Flåm, sier han.

Søndenå sammenligner dette med dagens rundturer med buss som er lagt opp for at cruisepassasjerer kan få oppleve området på enn annen måte enn fra bare med vanlige ilandstigninger.