– Det blir før og etter Stad skipstunnel

Det seier Stein Robert Osdal (KrF), ordførar i Selje, då det torsdag er klart at regjeringa bevilgar totalt 2,7 milliardar til bygging av Stad skipstunnel i Nasjonal transportplan.

Det settast av 1,5 milliardar i første periode, og 1,2 i andre periode av Nasjonal transportplan.

I Selje har gamle som unge møtt opp for å feire det mange kallar ein merkedag.

– Dette er det største og kanskje første store samferdsleprosjektet på sjøen. Det vil binde saman regionen sør og nord om Stad, og gi ei reisetid på 1,5-2 timar til Ålesund. Og kanskje like viktig, det blir 1,5 til to timar for sunnmøringane å kome til vakre Selje ,seier ordføraren.

– No byrjar det store arbeidet med å leggje alt til rette slik at vi kan få oppstart snarast mogleg. Planverket i Selje er i sluttfasen, seier Osdal, som lovar at dei er klar til byggjestart i 2019.

