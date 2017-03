– Vi må slutte å tenke som Rattsø

Salven mot Rattsø kom på Universitetskonferansens andre dag på NTNU der tverrfaglighet og faglig integrasjon med næringslivet var tema.

– Feil tankegang

– Ensomme genier er veldig sjeldent, sa Koch til forsamlingen som i hovedsak bestod av tillitsvalgte studenter. Men både Ålesunds ordfører, Eva Vinje Aurdal og Gjøviks ordfører Bjørn Iddberg var blant tilhørerne, sammen med en liten håndfull politikere, ålesundsrådmann Astrid Eidsvik og NTNU-tilsatte, deriblant viserektor Annik Magerholm Fet.

– Det er lett for å tenke på innovasjon som ting, kunnskap, data. Men da putter vi læringa inn i en svart boks og den modellen for innovasjon som sier at nyskaping først og fremst finner sted ved universitetene. Det passer godt med deler av tenkninga i samfunnsøkonomien og den lineære modellen for innovasjon, sa Koch og viste bilde av NTNU- professor i samfunnsøkonomi Jørn Rattsø, leder for Produktivitetskommisjonen.

– Norske bedrifter trenger læring

– Det er ingen automatikk i at høy vitenskapelig kvalitet fører til innovasjon der en måler suksess i form av antall publiseringer og siteringer, sa han og mener norske bedrifter ikke trenger publiseringer, men læring.

– Innovasjon handler om læringsprosesser, om å få en større livsverden der en klarer å lage løsninger en ikke har sett før. Det er ikke bare snakk om å redusere læring til et spørsmål om teknologioverføring, poengterte Koch og pekte på at forsamlingen nettopp hadde fått innblikk i tre gode eksempel på kobling mot næringslivet gjennom Optimar, Fiskerstrand Verft og ÅKP.

Har solgt for en halv milliard

Sjef for forskning og utvikling hos Optimar, Erik Westre, fortalte om suksessen med avlusningsystemet Optilicer. For å få til dette hentet de et team av kompetanse lokalt. På litt over et halvt år har de solgt til over en halv milliard kroner.

Westre signaliserte at bedriften gjerne vil ha flere prosjekter der de kan koble inn NTNU til nytte både for studentene og Optimar.

Etterlyser gode løsninger

Fra Fiskerstrand Verft snakket salgssjef Einar Kjerstad om tverrfaglig samarbeid mellom akademia og industri og at utdanning og kompetanse er kritisk for å lykkes. – Det er veldig viktig å finne de rette folka og sette dem rett sammen. Vi må ha et samspill mellom akademia og næringsliv, men vi må ha en målsetting med det, påpekte han.

– Når en får arbeidskraft fra et akademisk ungt miljø vil det være en positiv tilførsel til industrien. Kanskje Forskningsrådet og Innovasjon Norge kan tenke gode løsninger der industrien kan utnytte arbeidskraft fra NTNU i et lettere form for samarbeid uten de store formalia som ligger der i dag, sa Kjerstad.

Verdens første hydrogenferje

På Fiskerstrand bygger de verdens første hydrogenferje som de har fått penger til å utvikle.

– Det som blir mulig er at vi kan produsere hydrogen lokalt, lagre lokalt og bruke lokalt. Helt rent, uten forurensing til luft. Når det gjelder skipsbygging snakker vi om et enormt potensiale. Kanskje utskiftning av en hel verdensflåte, sa Kjerstad og tilføyde at her ligger også et enormt kompetansebehov.

– Grønnsom, sa Per Erik Dalen, adm.dir. i ÅKP, GCE Blue Maritime. Han kom fra statsministerens toppmøte dagen før der det ble snakket om tverrfaglighet og hvordan implementere grønn teknologi. Grønnsom oppstod som en forsnakkelse da statsministeren skulle snakke om grønn og lønnsom.

Vilt og hemningsløst

– Vi rekrutterer vilt og hemningsløst forskjellige hoder, erfaringer osv. for å klare å løfte ting. Tverrfagligheten er kritisk faktor. Det er katastrofe hvis vi snakker blåruss mot rødruss, sa han og savner litt at akademia setter opp prosjekter i ulike fagområder inn i utviklingsprosjekt slik at studentene lærer å jobbe tverrfaglig så tidlig som mulig.

– De ulike klyngene er sammensatt av ulike bedrifter som til slutt danner et komplett system der en er nødt til å jobbe sammen. Maritim kompetanse er kritisk for det meste av det vi gjør. For tre år siden begynte vi å tenke på hva som er neste steg.

Innovasjonshastigheten er kritisk for å lykkes. Skal vi få til innovasjonshastigheten og ned med kostnadene, må vi inn i den virtuelle verden, sa Dalen og trakk fram illustrasjon fra det som er i ferd med å bli Blue Innovation Area i NMK2:

– En virtuell verden som i prinsippet blir en almenning der mange næringer og kunnskapsnivå skal flyte sammen. Vi blir ganske unike på dette. Vi har mange simulatorer og en del spissa kunnskap næringslivet trenger, fortalte Dalen og tilføyde:

– Det er interessant at vi treffer akkurat når alle andre nå tenker at dette må vi tenke på.