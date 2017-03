30 nye politistillinger til Møre og Romsdal

Det kommer fram i Politidirektoratets (POD) sitt disponeringsskriv for norsk politi, som ble lagt fram torsdag morgen. Det var dagbladet.no som først meldte om dette.

Møre og Romsdal politidistrikt (tidligere Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal) er i dag politidistriktet som har færrest politifolk i forhold til innbyggertallet.

Statistikken for 3. kvartal 2016 viser at Møre og Romsdal har 1,29 politistillinger per 1000. innbygger, noe som er dårligst i landet. Landssnittett er 1,60. Totalt har politidistriktet 338,7 lønnede politiårsverk.

Nå øker antall politistillinger kraftig: Ifølge disponeringsskrivet får politidistriktet 30 nye politistillinger neste år. Dette er nesten en dobling fra i år, da distriktet fikk 17 nye stillinger.

Flest nye stillinger er det Innlandet politidistrikt som får. De får 41 nye årsverk. Mens Oslo politidistrikt kun får tildelt 15 av de totalt 350 nye politiårsverkene i 2017.

Retter opp underfinansiering

Hovedtrekket i disponeringsskrivet som ble lagt fram torsdag er ifølge Dagbladet at distriktene får mer penger enn før, mens det kuttes i både særorganer og Politidirektoratet, som har økt kraftig de siste årene.

Et viktig poeng er å rette opp årelang underfinansiering av små politidistriktet.

- Med denne vridningen retter vi opp skjevheter og sørger for at distriktene får likere forutsetninger for å levere gode polititjenester og å gjennomføre reform, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til avisa.

Humlegård trekker også fram at noen mindre politidistrikter, for eksempel Møre og Romsdal, vil se at de får vesentlig flere politifolk i løpet av året.

- 50 nye politistillinger til fylket Ordfører Harry Valderhaug i Giske mener å vite at Møre og Romsdal får 50 nye, operative politistillinger i 2017.