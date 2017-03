Grasrotopprør mot tvangssammenslåing

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti presenterte onsdag i forrige uke en «løypemelding» som innebærer at det blir 358 kommune i Norge - ned fra dagens 428.

Mener det bør være 358 kommuner i Norge Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti presenterte onsdag en «løypemelding» som innebærer at det blir 358 kommune i Norge - ned fra dagens 428.

13 kommuner blir slått sammen med nabokommuner mot sin vilje i Norge, deriblant Haram.

Haram blir en del av koalisjonen Ålesund, Skodje, Ørskog og Sandøy.

– I første omgang har vi tenkt å ha et arrangement på tirsdag klokka 15 ved kulturkafeen i Brattvåg, forteller Endre Hellandsvik, en av initiativtakerne i et grasrotopprør mot tvangssammenlåing med stor-Ålesund.

Underskriftskampanje

Han sier det er flere som har engasjert seg, blant annet på Facebook, og planen er å få igang en underskriftskampanje.

– Vi håper å få lagt ut lister i butikker i Haram og sørge for at folk også kan skrive under på nett, sier Hellandsvik.

Han tolker situasjonen slik at folk i Haram er delt når det gjelder spørsmålet om sammenslåing, men mener det er viktig å synliggjøre at en stor del ikke ønsker tvang.

– Slik jeg oppfatter det er det veldig sterk motstand. Jeg mener vi bor i en kommune som er veldig godt driftet over de siste årene, og vi har hatt god og sunn økonomi, sier han.

Hellandsvik vet ikke hvor mange som vil møte opp på tirsdag, men mener det er viktig at folk får vite om arrangementet.