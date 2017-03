Møre og Romsdal beskrives som budsjett-taper

Det skriver politiforum.no.

I dag kom nyheten om at politidistriktene får 295 millioner i «frie midler» på årets budsjett. Men regjeringen har allerede bestemt hva politiet skal bruke pengene til, skriver nettstedet.

Ifølge Politiforum får distriktene til sammen 1,6 milliarder mer i 2017 enn i 2016, inkludert disse frie midlene.

– På papiret ser dette veldig bra ut. Men en svært stor del av potten - 1,28 milliarder kroner - går med til å dekke lønnsøkning og pensjonsutgifter for de politiansatte, samt ekstrakostnadene ved at varer og tjenester politiet kjøper, blir dyrere, skriver nettstedet.

Økningen er dermed nede i 333 millioner, og når politidistriktene er pålagt å ansette nyutdannede politifolk, både fra 2016- og 2017-kullet, så står politidistriktene igjen med 198 millioner kroner ekstra til fri disposisjon.

Reell nedgang

Politiforum mener dette blir en reell nedgang, etter en gjennomgang av utgiftspostene. Samlet sett står politimestrene igjen med drøyt 21 millioner kroner mindre i 2017 enn i 2016.

Blant taperne er Finnmark (26,2 millioner mindre), Oslo (20,5 millioner mindre) og Møre og Romsdal politidistrikt med 19,2 millioner mindre i frie driftsmidler. Vinnerne er Vest (+ 33), Øst (+ 19,6) og Innlandet (+ 14), ifølge Politiforum.

Konklusjonen er at 2017 vil bli et svært krevende år økonomisk for politimestrene.

Sunnmørsposten har ikke torsdag kveld lykkes med å komme i kontakt med politimester Ingar Bøen i Møre og Romsdal politidistrikt.

Øker med 60 stillinger i 2017

Tidligere i dag skrev smp.no at Bøen kan slippe jubelen løs etter at det torsdag kom beskjed om at fylket vil få 60 nye, operative politifolk i arbeid i løpet av 2017.

– Vi øker bemanninga i Møre og Romsdal med 60 stillinger i 2017. Det er 30 nye årsverk, og i tillegg har Politidirektoratet (POD) gitt oss midler til å ansatte folk i 30 vakante stillinger, sa Bøen.

Under landssnittet

Ifølge Bøen har Møre og Romsdal politidistrikt vært det desidert dårligst bemannede politidistriktet i Norge i lang tid.

Statistikken for 3. kvartal 2016 viser at Møre og Romsdal hadde 1,29 politistillinger per 1000. innbygger, noe som er dårligst i landet. Landssnittet er 1,60.