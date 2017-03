Pengar til kloster og industribygg

Den lokale frivilligsentralen står bak søknaden, ifølgje pressemeldinga.

Viktig med lokale planar

Fylkeskonservator Eva Moberg er svært glad for at nettopp denne søknaden vann fram i konkurranse med mange andre.

– Dette viser at kulturminneplanarbeidet er viktig for å kome i posisjon til å hente ut tilskotsmidlar. Lokal mobilisering rundt kva som er viktige kulturminneverdiar, saman med prioritering av tiltak for å vidareutvikle kulturminna som ressursar i lokalsamfunna, er noko av det vi har oppmoda kommunane om å gjere. No ser vi at dette gjev resultat, seier Moberg i pressemeldinga.

Pengar til pilegrimshistorie og kloster

I prosjektet Kystpilegrimsleia samarbeider fylkeskommunane og bispedøma langs kysten frå Stavanger til Trondheim om å legge til rette infrastruktur slik at det vert mogleg å følgje pilegrimane sin sjøreise langs kysten.

