Politiet tok mange råkjørere

Ved Garnes i Ulstien kommune hadde politiet kontroll i en 60-sone, torsdag.

Resultatet ble hele tre førerkortbeslag. Høyeste hastighet var 101 km/t.

24 førere fikk forenklede forelegg (bot) for fart. I tillegg ble sju tatt for mobilbruk. Tre personer fikk gebyr for manglende bilbelte.

I Eid kommune på riksveg 15 var høyeste fart 95 km/t i en 80-sone. Totalt ble tre førere tatt for fart, to for bruk av håndholdt mobil og én person manglet bilbelte.