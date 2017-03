Spent på kva som kjem om skipstunnelen

– Eg er veldig spent på heilskapen og på arbeidet framover. Viss skipstunnelen ligg inne i NTP vil det ligge mykje arbeid framfor oss, seier Selje-ordførar Stein Robert Osdal.

Representantar frå regjeringspartia har kalla inn til pressekonferanse klokka halv to torsdag. Og det er venta at det vil kome godt nytt for dei som kjempar for skipstunnel.

Ordknapp ordførar

KrF-ordføraren i Selje er ordknapp, og vedgår at han veit meir enn han kan seie.

– Det kjem meir enn planleggingsmidlar?

– Det bør kome meir, seier Osdal løyndomsfullt.

– Når blir det byggestart då?

– Det veit eg ikkje, men det håpar eg pressekonferansen vil gi svar på.

(Teksten held fram under bildet)