Åpner ny storstue

Plateaktuelle Ytre Suløens Jass-ensemble får æren av å åpne den nye storstua til Moldejazz denne sommeren.

– Midt i byen, på Rådhusplassen, skal det settes opp et såkalt Magic Mirror-telt, et vaudeville-teater med lekker innredning og plass til 300 personer sittende til bords. Her vil det også være en egen kokk som vil servere kreolsk mat i beste sydstatstradisjon, forteller festivalsjef Hans-Olav Solli.

I følge Solli har Moldejazz lekt med tanken om å revitalisere tilbudet med tradisjonell jazzmusikk i flere år.

Teltåpningen blir det altså sunnmørsveteranene i Ytre Suløen som skal stå for, med spilletid mandag og tirsdag. Ranky Tanky fra Sør-Carolina i USA følger på onsdag, mens populære Dixie skal gjenforenes med konsert på torsdag.