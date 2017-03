Flest arbeidsløse i Herøy, Hareid og Ulstein

Arbeidsløsheten, justert for vanlige sesongsvingninger, har gått ned to måneder på rad. Utviklinga den siste måneden har vært bedre i Møre og Romsdal enn resten av landet. Likevel viser tallene at 3,4 prosent av arbeidsstokken i fylket er uten jobb, noe som vil si at det er 306 personer færre som er registrert som arbeidsledige i februar enn januar.

3,4 prosent er relativt høyt sammenlignet med andre fylker.

– Vi er blant de fylkene som har blitt hardest ramma av oljenedturen, og derfor har vi fått økonomiske rammer til å øke bruken av tiltak, spesielt mot prioriterte grupper som ungdom og innvandrere. Dette har vi grepet fatt i og vi har nå over 1.100 arbeidssøkere på tiltak, en økning på 333 siden i fjor på denne tida, uttaler Stein Veland, fylkesdirektør i Nav i ei pressemelding.

I februar var det 4802 personer helt uten arbeid i Møre og Romsdal. Kommunene Herøy, Hareid og Ulstein er hardest rammet. Her er henholdsvis 5,9, 6,2 og 5,5 prosent av arbeidsstokken registrert arbeidsløse.