Forsamlingshuset er overtent

Oppdatering: Like før midnatt opplyser operasjonsleder ved Sunnmøre politidistrikt, Jon Bratland, at det nå er fokus på å få kontroll på brannen.

- Huset er overtent så nå er fokuset å få kontroll på brannen og få en kontrollert nedbrenning. Brannvesenet kommer nok til å drive slukningsarbeid en stund til, men noe annet arbeid blir det ikke gjort på stedet før det er forhold til det. Det blir i alle fall ikke i natt, sier han til smp.no. Han legger til at det fortsatt ikke er noen fare for at brannen sprer seg da det skal være god avstand til annen bebyggelse.

Jobber for å få kontroll på flammene

Brannvesenet er i full gang med slukking, men Arnfinn Klausen ved Møre og Romsdal 110-sentral opplyser at forsamlingshuset i Myrvåg i Herøy er overtent. Det skal være snakk om Myrvåg forsamlingshus som leies av den kristne forsamlinga The Rock. Det er ingen indikasjon på at noen befinner seg i huset.

– Også Mørenett er på stedet for å skru av strømmen. Det går en høyspentledning like over bygget, som helst ikke bør ta fyr, men jeg tror de har kontroll på dette nå, opplyser han til smp.no.

Alle nødetantene er på stedet og brannvesenet både fra Herøy, Ulstein og Hareid jobber med å slukke brannen. Det skal ifølge Klausen ikke være fare for at brannen sprer seg.

Ber naboer om å lukke vinduene

Like etter klokka 23.00 skriver Sunnmøre politidistrikt på Twitter at naboer blir bedt om å holde vinduer lukket på grunn av mye røyk.

Det var like etter klokka 22.00 at nødetatene fikk melding om brannen og rykket ut. Først meldte Sunnmøre politidistrikt om tjukk røyk, men etter hvert meldte de også om flammer ut fra mønet.

– Loftet virker overtent og det kommer tidvis flammer fra mønet. Det skrev Sunnmøre politidistrikt på Twitter klokka 22:30.