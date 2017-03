Hareid får styre eigen økonomi

Fylkesmannen godkjenner no at kommunen tek opp eit lån på 27 millioner kroner.

Ordførar Anders Riise seier det var svært kjekt å få dette brevet frå Fylkesmannen i Møre og Romsdall, men at han ikkje torer å sleppe all glede laus før budsjettet er endeleg godkjend i juni.

- At vi no har komne så langt er eit resultat av hardt arbeid både frå politikarane og dei tilsette i kommunen. Det skal bli svært godt å kome ut av ROBEK-lista, slik at vi i større grad kan få styre dei økonomiske disponeringane sjølve, seier Rise til Vikebladet Vestposten