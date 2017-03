Kirka vil få til dialog

Det ble klart etter et møte fredag mellom soknerådet og bistandsadvokaten til kvinna og datteren som er i kirkeasyl.

Kvinna og datteren er i asyl i kirka i frykt for at også det tredje barnet hennes blir tatt fra henne. Barnefaren i utlandet kjemper via rettssvesenet for å overta også det tredje barnet han har med den norske kvinna.

Vil ta tid

– Dette kan ikke løses i løpet av en dag eller to, sier soknerådsleder Ketil Hjelset i Spjelkavik.

– Vi har hatt møte med bistandsadvokaten til mor og datter i dag (fredag) og vi kommer til å ta iniativ for å samle partene, sier Hjelset?

– Når vil dette skje?

– Vi kommer til å ta kontakt over helga. Det er partene som må løse saka. Vi vil bare ta initiativ for å få til en dialog. Vi håndterer denne saka rent humanitært og tar ikke stilling i saken, sier Hjelset.

– Har kirka hatt kontakt med myndighetene om denne situasjonen som har oppstått?

– Prosten har hatt møte med politimesteren som har sagt at han vil respektere kirkeasylet. Ellers vil vi nok ta kontakt med barnevernet for en uformell samtale om at barnet etter forholdene har det bra, sier Hjelset.

«Vi vart milde»

– Hva slags reaksjoner har dere fått etter at saken ble kjent?

– Vi har ikke fått så mange reaksjoner. Vi har fått kritikk i en artikkel i Vårt Land, men ellers lite.

I et leserinnlegg som er publisert på smp.no forklarer Hjelset bakgrunnen for at kirka har handlet som den har gjort:

«Då denne saka heilt uventa oppstod i Spjelkavik kyrkje måndag 13. mars, var vi klar over at den informasjone vi fekk, kom berre frå ei side, og vi har derfor heile vegen understreka at vi ikkje kunne ta stilling til sjølve saksinnhaldet», skriv Hjelset.

Vidare: «Vi vart milde og mjuke i hjartet i møte med to flotte, men engstelege menneske. Og så slepte vi dei inn. Eg trur den handlinga vil stå seg, og så får vi bruke tida framover til å hjelpe desse menneska ut av denne veldige livskrisa så godt vi kan. Dei kjem ikkje til å bli kasta ut av Spjelkavik kyrkje mot sin vilje, og så lenge dei er der, vil vi møte dei med omsrog og respekt».