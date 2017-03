Kunder av Sparebanken Møre utsatt for svindelforsøk

Ofte krever svindlerne penger for å låse opp datamaskinen igjen.

– I går fikk vi henvendelser fra et lite knippe kunder som hadde fått en e-post fra en avsender som utga seg for å være fra Sparebanken Møre. Dette er en falsk epost som utgir seg å være et betalingsoppdrag fra oss. Det vi vet er at det er en utpressings-epost som forårsaker kryptering, forteller Tone Gjerdsbakk, informasjonssjef i Sparebanken Møre.

Det er umulig for banken å vite hvor mange som har fått denne eposten, men Gjerdsbakk forteller at de ikke har fått henvendelser fra kunder som har mottatt svindelforsøket i dag. Dermed er det grunn til å tro at disse epostene ble sendt ut i går.

– Slett eposten!

Gjerdsbakk sier at banken aldri vil be sine kunder om sensitive opplysninger per epost.

– Vi vil aldri sende ut en epost hvor vi spør om kontonummer eller andre sensitive opplysninger. Vi ber kundene være oppmerksom på hvem som er avsender, og hvis de er mistenksomme så må de aldri hverken svare eller klikke på lenker, men heller slette eposten, sier Gjerdsbakk.

De har det siste døgnet hatt fokus på å informere kundene sine, og svindelforsøket vil bli anmeldt. Gjerdsbakk forsikrer at de har stort fokus på banksikkerheten til kundene sine.

– Vi følger tett med og overvåker til enhver tid forsøk på svindel. Norske banker samarbeider godt seg i mellom og med FinansCERT og Evry. Vi ser økt profesjonalisering av organisert datakriminalitet hvor kjente merkevarer blir brukt. Med jevne mellomrom går vi ut og advarer mot dette. Denne gangen var det Sparebanken Møre. Det syns vi ikke noe om.