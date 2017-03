Nødetatene rykker ut etter melding om brann i forsamlingshus

Nødetatene har rykket ut til et forsamlingshus i Myrvåg i Herøy etter melding om røykutvikling. Åge Henriksen ved 110-sentralen i Møre og Romsdal opplyser til smp.no like etter klokka 22.00 at det er åpne flammer, men at de foreløpig ikke vet så mye.

- Det er åpne flammer, men ingen indikasjon på at det er noen i huset, sier han.

Klokka 22:20 melder Sunnmøre politidistrikt på Twitter at både politi og brannvesen har ankommet stedet.

- Kraftig røyk fra bygget, heter det i meldingen.

Fem minutter senere skriver politiet at det kommer røyk fra alle sider av bygget, men at det ikke skal være problemer for beboere i nærheten fordi det er vindstille.

Loftet virker overtent og det kommer tidvis flammer fra mønet. Det skriver Sunnmøre politidistrikt på Twitter klokka 22:30.

Smp.no oppdaterer saken.