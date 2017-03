Sp kaller ulveforslag lureri

Miljøminister Vidar Helgesen (H) la fredag fram et forslag til endring av naturmangfoldsloven i håp om at dette vil kunne åpne for økt uttak av ulv. Men Sp er helt uenig.

– Dagens forslag fra regjeringen om endringer i naturmangfoldsloven kan i realiteten gjøre det enda vanskeligere å felle ulv. Det kommer Senterpartiet aldri til å godta, sier partiets parlamentariske leder Marit Arnstad.

Hun kaller lovforslaget en avsporing og sier både Sp og mange andre ulvemotstandere har avvist at det er nødvendig med en lovendring for å løse ulvestriden.

– I dag er det flere ulv i Norge enn Stortinget har bestemt at det skal være. Stortinget har vært svært tydelig på at når antallet ulv er langt over bestandsmålet, skal det tas ut tilstrekkelig mange ulv til at vi kommer ned til bestandsmålets øvre grense, sier Arnstad.