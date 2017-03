Widerøe åpner ny rute fra Vigra

Da blir det mulig å fly til Florø fra Ålesund. Ruta er Florø-Ålesund-Bergen.

Til Nrk Sogn og Fjordane sier Silje Brandvoll, kommunikasjonsdirektør i Widerøe, at de har fått innspill fra Florø lufthavn, næringslivet i Flora og oljeselskap om å sette opp ruta.

– Det har vi valgt å ta hensyn til, og derfor har vi satt opp dette tilbudet. Vi håper at markedet tar god imot det, og at folk benytter seg av tilbudet. Vi har god tro på at det vil fungere.

