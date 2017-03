Fylte diesel fra kanne ombord i ferga

– Politibetjenten observerte dette på fritida si og var derfor i sivil. Han så at en kar sto og fylte diesel på personbilen sin fra ei plastkanne, forteller operasjonsleder Borge Amdam ved Møre og Romsdal politidistrikt.

Han sier videre at politimannen som observerte hendelsen lørdag la merke til at det var feil farge på dieselen, og fikk mistanke om at det var avgiftsfri diesel.

Blir anmeldt

Han meldte derfor hendelsen til sine kollegaer som var på jobb i Ålesund. Klokka 14.30 lørdag stoppet en patrulje bilen og den mistenkte bilføreren på Moa i Ålesund.

– Det var mer av dieselen på plastkanner i bilen som politiet kontrollerte. I tillegg erkjente bilføreren at han faktisk hadde fylt avgiftsfri diesel på bilen sin. Bilføreren blir nå anmeldt, slår Amdam fast.

– Hvorfor gjorde han dette, for å spare penger?

– Ja, det vil jeg tro, sier Amdam.

Dette er avgiftsfri diesel

Avgiftsfri diesel er en betegnelse på et dieselprodukt som markedsføres i Norge og som ikke er belastet med veibruksavgift og derfor er den billigere enn vanlig diesel. Kjøretøy som er ment for vegtrafikk har ikke lov å bruke avgiftsfri diesel, men båter, anleggsmaskiner, motorredskaper og andre kjøretøy som ikke er ment for vegtrafikk kan benytte avgiftsfri diesel. Avgiftsfri diesel brukes mye innen jordbruk og mest til traktorer.

Ifølge Skatteetatens nettsider må man betale en avgift om man ikke melder fra om feilfylling. I ordlyden på nettsiden heter det: "Avgiften er 20 000 kroner for personbiler. Dette gjelder også for andre kjøretøy med tillatt totalvekt under 3 500 kg. Tyngre motorvogner får høyere avgift. Fyller du avgiftsfri diesel flere ganger, kan Skatteetaten ilegge avgift med dobbel sats. Både eier og den som disponerer kjøretøyet er ansvarlig for betaling av avgiften, uavhengig av hvem som faktisk har fylt avgiftsfri diesel."